Governador do RJ está com Covid pela segunda vez

Castro afirma na mensagem que está apenas com “um pouco de coriza” e orienta a população a se vacinar. Durante a última semana, Castro esteve presente em compromissos públicos

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), anunciou neste domingo (2) em seu Twitter que testou positivo para a Covid-19. É a segunda vez que o político se contamina com a doença.

Castro afirma na mensagem que está apenas com “um pouco de coriza” e orienta a população a se vacinar. Durante a última semana, Castro esteve presente em compromissos públicos.

No último dia 30, ele participou de evento público e não usava máscaras de proteção contra a doença. Imagens publicadas em seu Twitter mostram o governador discursando frente a uma plateia lotada na Fazenda Paraíso, apresentada como um centro de tratamento para dependentes químicos.

Um dia antes, esteve presente no leilão do bloco 3 da Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgoto), em São Paulo. Na terça-feira (28), Castro divulgou que esteve presente em uma reunião com os prefeitos da Bacia de Campos.

A primeira contaminação de Castro foi quando ainda era governador em exercício, em outubro de 2020, antes da conclusão do processo de impeachment de Wilson Witzel. Na ocasião, Castro apresentou como sintomas dor de cabeça e coriza, e continuou despachando remotamente, em isolamento.