Governador do Piauí testa positivo para a Covid na Escócia, durante a COP26

Yala Sena

TERESINA, PI

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), testou positivo para a Covid-19 nesta quinta-feira (11), ao participar, em Glasgow, na Escócia, da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26. Em nota, o governo do estado informou que o governador está com sintomas leves e realizou um novo exame -o resultado sairá em 24 horas. Caso a contraprova dê positivo, o governador fará quarentena de 14 dias no Reino Unido.



“Destacamos que o governador é vacinado com as duas doses da vacina e, mesmo com a testagem positiva, se encontra bem, manifestando apenas sintomas leves da doença. Um novo exame, do tipo PCR, foi realizado como contraprova na manhã desta quinta-feira (11) e seu resultado deverá sair em até 24h”, diz a nota do governo.



Wellington Dias está na Escócia desde o dia 8 e retornaria ao Piauí na próxima terça-feira (16). Ele é presidente do Consórcio dos Governadores Nordeste e participa da conferência discutindo o bioma caatinga. O secretário Estadual de Meio Ambiente do Piauí, Daniel Marçal, e o superintendente da Semar, Carlos Moura Fé, também participam do evento, mas testaram negativo.



Onze governadores participam da maior conferência que discute a crise climática no mundo. Em Glasgow, os chefes de Executivo que compõem o movimento “Governadores pelo Clima” lançaram o Consórcio Brasil Verde. A proposta dos estados é buscar investimentos estrangeiros associados a compromisso ambiental. Os governadores prometem plantar 45 milhões de árvores nos nove estados para reduzir o efeito estufa.