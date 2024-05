Gleisi responde a partidos que criticaram pedido de voto de Lula em Boulos

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, rebateu as ameaças de representantes de partidos da base aliada de rediscutir a relação com o governo Lula, após o pedido feito pelo presidente de voto em Guilherme Boulos (PSOL) no ato das centrais sindicais do Dia do Trabalho.

“Nem o presidente Lula, nem o PT têm de abrir mão de apoiar candidatos nas eleições municipais para manter a relação com partidos aliados no Congresso”, disse ela à coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

A defesa de Lula irritou partidos de sua base que na cidade de São Paulo apoiarão a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Manifestaram-se nesse sentido representantes de MDB, Solidariedade e União Brasil, por exemplo.

Segundo Gleisi, esse partidos já contam com ministérios e outros espaços de participação no governo. “Errado seria misturar as coisas, como se aliança fosse sinônimo de submissão”, declarou.