Gleisi critica deputados da base de Lula que assinam urgência de anistia a 8/1

MARIANA BRASIL

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), criticou nesta quinta-feira (10) deputados que assinaram pedidos de urgência ao projeto que anistia os envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro.

“Eu confio muito na palavra do presidente Hugo Motta, de que esse projeto não irá a voto, até porque se for, cria uma crise institucional, como ele mesmo disse. Eu acho que as assinaturas que alguns parlamentares estão fazendo dos partidos, tem muitos que estão até desavisados sobre o conteúdo do projeto”, afirmou.

Gleisi defendeu, ainda, a concessão de anistia ou redução de pena para pessoas que participaram dos ataques de 8 de janeiro, destacando a exceção para militares e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“De fato, falar sobre anistia ou mediação de pena ou redução de pena em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é plenamente defensável do ponto de vista de muitos parlamentares que estão ali, talvez a gente até tenha que fazer essa discussão mesmo no Congresso”, declarou a jornalistas.

Até o momento, a postura de Gleisi sempre fez declarações contrárias a qualquer flexibilidade da anistia aos envolvidos nos ataques.

Ela foi questionada, especificamente sobre parlamentares de partidos da base do governo que saíram em apoio à proposta.

As falas foram concedidas ao anunciar, no Palácio da Alvorada, Pedro Lucas (União Brasil-MA) como novo ministro das Comunicações.

“[Alguns] querem realmente uma mediação com aquelas penas para quem participou daqueles atos de 8 de janeiro, mas o projeto que está lá, vou repetir aqui, é um projeto que dá anistia ao Bolsonaro e aos generais. Isso não está explicitado, quando a gente fala com alguns parlamentares.”