Gleisi: ausência de Motta e Alcolumbre em nada ofusca importante construção e apoio ao PL do IR

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, agradeceu, nesta quarta-feira, 26, os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pela aprovação da isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Ambos estão em atrito com o Executivo e faltaram a cerimônia de sanção da lei no Palácio do Planalto.

“Quero agradecer cada deputado, deputada, senador e senadora, agradecer aos presidentes Hugo Motta e Davi Alcolumbre. A ausência dos presidentes nada frustra a importante construção e apoio que deram a esse projeto”, afirmou em seu discurso.

Segundo ela, não seria possível aprovar o projeto sem a cooperação com o Legislativo.

Em sua fala, ela elogiou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por ter cumprido sua promessa de campanha em relação ao IR e afirmou que o petista vai entrar para a história como o presidente que mais isentou impostos.

Estadão Conteúdo