Gilmar Mendes nega ‘violenta emoção’ em julgamentos do 8/1

Brasília, 08 – O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rebateu a fala do ministro Luiz Fux sobre o julgamento “sob forte emoção” dos acusados pelo 8 de Janeiro e disse que é preciso analisar a “gravidade desses fatos”.

“Não concordo com essa abordagem sobre um julgamento com violenta emoção. É preciso que a gente saiba avaliar que, pela primeira vez, nós estávamos aplicando essa legislação de defesa do estado democrático”, disse o decano em entrevista à GloboNews

A fala de Fux foi feita no julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe. Fux disse que os juízes devem ter humildade e sensibilidade.

“Todos nós temos sensibilidade”, declarou Gilmar, acrescentando que está longe de ser “uma pessoa que defende o punitivismo penal”.

Estadão Conteúdo