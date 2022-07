Genial/Quaest no Rio: Lula cresce e chega a 39% das intenções; Bolsonaro tem 34%

O atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), aparece em segundo lugar, com 34%, seguido por Ciro Gomes (PDT), com 6%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial no Estado do Rio de Janeiro com 39% das intenções de voto, indica pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 14.

O atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), aparece em segundo lugar, com 34%, seguido por Ciro Gomes (PDT), com 6%. Brancos e nulos somaram 11%, e indecisos, 4%.

A considerar a margem de erro de 2,8 pontos porcentuais, o resultado do levantamento ainda pode ser configurado como empate técnico entre os pré-candidatos do PT e do PL.

Na terceira posição, há empate técnico ainda entre Simone Tebet (MDB), com 2% das intenções de voto, Andre Janones (Avante), também com 2%, e Vera Lúcia (PSTU), com 1%.

Neste novo levantamento, Lula cresceu 4 pontos porcentuais se comparado com a última pesquisa divulgada pelo instituto Quaest, em maio de 2022. À época, o petista e o atual presidente alcançaram 35% das intenções de voto cada um.

Lula é o preferido entre o eleitorado feminino; 41% das mulheres afirmaram sua intenção de voto no petista. Já o oposto acontece com Bolsonaro; 41% dos homens dizem votar no presidente.

Quando questionados sobre quem escolheram na última eleição presidencial, 16% dos entrevistados que votaram em Bolsonaro em 2018 afirmaram que irão agora votar em Lula.

Considerando o segundo turno, Lula recebeu 47% das intenções de voto contra 38% de Bolsonaro. Brancos e nulos totalizaram 13% e indecisos 2%.

Senado

A disputa para uma vaga no Senado seguiu a tendência das pesquisas espontâneas anteriores da Genial/Quaest: 90% dos entrevistados disseram estar indecisos sobre em quem votar, 2% a menos que a pesquisa de maio.

Na pesquisa estimulada, Romário (PL) lidera com 32% das intenções de voto, seguido por Alessandro Molon (PSB), com 11% e Clarissa Garotinho (PROS), com 9%.

A pesquisa incluiu 1200 entrevistas realizadas entre os dias 8 a 11 de julho e está registrada na Justiça Eleitoral sob os números RJ-05160/2022 e BR-04560/2022. A coleta de dados foi feita de modo presencial por meio da aplicação de questionários. A margem de erro é de 2,8 pontos porcentuais e o nível de confiabilidade é de 95%.

Estadão conteúdo