General Gonçalves Dias pede demissão do GSI

O pedido de afastamento ocorre após a divulgação de um vídeo onde o ministro aparece na invasão do 8 de janeiro

Após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o general Gonçalves Dias pediu demissão, nesta quarta-feira (19), do cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República.

O pedido de afastamento ocorre após a divulgação de um vídeo onde o ministro aparece circulando nos corredores do Palácio do Planalto durante a invasão do 8 de janeiro. Nas imagens é possível ver o general abrindo as portas e indicando rotas de saída pela escada a alguns dos invasores.

Golçalves Dias participou do esquema de segurança do presidente Lula. Além do general, outros agentes do GSI também aparecem nas filmagens uniformizados e acompanhando o ministro.

Nas imagens, é possível ver que nenhum dos homens aborda ou detém os manifestantes. Em outro momento, um dos agentes faz um gesto de positivo e cumprimenta os depredadores. “É preciso ser verificado, também, se aquele bando de baderneiros que estavam lá dentro estão presos, por isso serão convocados os três generais e está sendo tomada a decisão”, finaliza Vigilante.

Na data, um grupo de contrários ao governo Lula invadiu e destruiu as sedes do Supremo Tribunal Federal (STF) e Congresso Nacional e o Palácio do Planalto.

Em nota, o GSI disse que “as imagens mostram a atuação dos agentes de segurança que foi, em um primeiro momento, no sentido de evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no segundo andar, onde, após aguardar o reforço do pelotão de choque da PMDF, foi possível realizar a prisão dos mesmos”.