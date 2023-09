G20: Lula recebe hoje bastão da Índia para presidir grupo no ano que vem

a segunda-feira pela manhã, a previsão é a de que o presidente embarque às 9 horas de volta para o Brasil, com escala programada na Tunísia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe neste domingo, de forma simbólica, a presidência rotativa do grupo das 20 maiores economias do globo (G20) do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em Nova Délhi.

A reunião de cúpula se encerra hoje e há previsão de mais um discurso do brasileiro – no sábado, o chefe do Executivo falou em dois momentos. O tão esperado comunicado, que estava por um fio para não ser divulgado, acabou sendo publicado ontem.

Agora pela manhã (Nova Délhi está 8h30 à frente do horário de Brasília), Lula e os demais governantes do mundo participam de uma cerimônia que conta com a deposição de oferenda floral no Memorial Raj Ghat Mahatma Gandhi. Às 10h15, horário local, se inicia a terceira sessão da cúpula: “Um futuro”. Enquanto o encontro ainda ocorre, há previsão de que o chefe do Executivo brasileiro tenha uma bilateral com o presidente francês, Emmanuel Macron.

Às 12h30, está previsto o término da cúpula, quando Modi e Lula devem discursar e o brasileiro receber o bastão da presidência do G20, de forma simbólica. Oficialmente, a transmissão será feita em 1º de dezembro. Às 14h30, já no Hotel Taj Palace, onde está hospedada a delegação brasileira, há a expectiva de que ocorram outras bilaterais. Uma delas, com o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte.

A partir das 17 horas, Lula deve conceder uma entrevista coletiva à imprensa, também no Taj Palace, onde passará a noite. Na segunda-feira pela manhã, a previsão é a de que o presidente embarque às 9 horas de volta para o Brasil, com escala programada na Tunísia. Ainda não está confirmado, mas é possível que o chefe do Executivo faça uma “Conversa com o Presidente” antes de embarcar. O programa deve ter transmissão ao vivo pela EBC.