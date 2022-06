Funcionários do BNDES vão à Justiça contra venda de ações na Eletrobras

Como detentor de uma carteira de ações, o BNDES tem de garantir o maior valor possível para o banco, argumenta a associação

Joana Cunha

São Paulo, SP

Funcionários do BNDES entraram na Justiça contra a venda das ações que o banco mantém na Eletrobras.

Na ação, por meio da AFBNDES (associação de trabalhadores da instituição), eles dizem ver abuso de poder do governo federal e imposição ao BNDES para se desfazer dos ativos da estatal de energia.

Como detentor de uma carteira de ações, o BNDES tem de garantir o maior valor possível para o banco, argumenta a associação.

Arthur Koblitz, presidente da AFBNDES, diz que a entidade não questiona o papel do BNDES como agente de privatização do governo nem a privatização, mas o processo de vender ações durante privatização sem esperar a valorização prevista.

Analistas de mercado estimam que os papéis na Bolsa podem se valorizar até 85% nos próximos meses com o processo de privatização da empresa.

O Tesouro, afirma a associação dos funcionários do banco, possuía ações suficientes para permitir a diluição do controle estatal na Eletrobras no patamar considerado desejado (45%), mas determinou que o BNDES vendesse parte de suas ações ampliando a oferta primária.