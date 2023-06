Foco de surto de febre maculosa, fazenda em SP entrega plano para mitigar riscos

Também ressalta que realiza eventos há mais de 20 anos no mesmo lugar, sem qualquer relato de casos suspeitos ou confirmados entre visitantes

A Fazenda Santa Margarida emitiu na tarde desta sexta-feira (16) uma nota sobre o surto de febre maculosa e informou que entregou à Prefeitura de Campinas o plano de mitigação de riscos de transmissão da doença.

No texto, a direção do espaço afirma que lamenta profundamente os casos de febre maculosa e se solidariza com a dor dos familiares e amigos das vítimas. Foram confirmados na propriedade cinco casos da doença, quatro deles fatais.

Também ressalta que realiza eventos há mais de 20 anos no mesmo lugar, sem qualquer relato de casos suspeitos ou confirmados entre visitantes e colaboradores.

“A saúde e segurança de todos os envolvidos sempre foram prioridades na Fazenda, e qualquer preocupação ou ocorrência seria prontamente tratada”, diz o comunicado.

A empresa protocolou nesta sexta o plano de ação para reduzir os riscos da doença. O documento, afirma a fazenda, “foi elaborado com o objetivo de atender às exigências do parecer técnico bem como de estabelecer diretrizes e medidas preventivas eficazes para garantir a segurança dos participantes, equipe e visitantes”.

De acordo com a Santa Margarida, o plano foi desenvolvido com a colaboração de pesquisadores e especialistas em controle de doenças transmitidas por carrapatos e abrange seis aspectos principais:

Avaliação da situação – monitoramento constante do carrapato-estrela e identificação de possíveis áreas de risco na fazenda;

Equipe responsável – definição de um grupo com profissionais de manutenção e controle de pragas para dar andamento à estratégia;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Medidas de prevenção – manutenção adequada do terreno, criação de barreiras físicas e investimentos em sinalização e orientações;

Serviços contratados – contratação de especialistas no combate ao carrapato;

Autoridades e colaboração – colaboração constante com as autoridades de saúde locais;

Monitoramento e revisão – cumprimento do cronograma e avaliações das medidas.

“A Fazenda Santa Margarida sempre agiu e age de acordo com todas as normas e exigências legais relacionadas à vigilância sanitária, bem como mantém um rigoroso processo de manutenção e cuidados em relação ao espaço e sua conservação”, diz a empresa.