Flávio Bolsonaro diz que pensar em matar alguém não é crime

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) comentou a operação que prendeu integrantes de uma organização criminosa acusada de planejar as mortes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime. E para haver uma tentativa é preciso que sua execução seja interrompida por alguma situação alheia à vontade dos agentes. O que não parece ter ocorrido”, escreveu Flávio em suas redes sociais.

O filho do ex-presidente da República também criticou a imprensa pela cobertura do caso. ““Quer dizer que, segundo a imprensa, um grupo de cinco pessoas tinha um plano para matar autoridades e, na sequência, eles criariam um ‘gabinete de crise’ integrado por eles mesmos para dar ordens ao Brasil e todos cumpririam”.

Entre os presos na operação contragolpe está o ex-ministro interino do governo Bolsonaro, Mário Fernandes que era também integrante dos “kids pretos” – unidade das Forças Especiais (FE) do Exército.