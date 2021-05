Flávia Arruda descarta descompasso com Ricardo Barros

“Isso é intriga interna para reduzir todas as convergências que temos. Eu não influencio em nenhuma decisão interna da Câmara…”

A ministra da Secretaria de Governo, Fávia Arruda, descartou a existência de qualquer tipo de desconforto entre ela e o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR). “Não existe desconforto nenhum. O deputado Ricardo Barros é um colega meu de parlamento, a gente se dá superbem. Isso é intriga interna para reduzir todas as convergências que temos. Eu não influencio em nenhuma decisão interna da Câmara. É uma prerrogativa do líder com o presidente Bolsonaro. Eu não tenho ingerência nessas decisões”, frisou Flávia. Para ressaltar a boa relação dos dois, a ministra disse durante o evento de nomeação de 437 professores do Distrito Federal, que recebeu uma ligação do deputado Ricardo Barros para tratar de uma agenda que os dois têm juntos.

Durante o evento de nomeação dos professores, do qual Flávia Arruda participou, por várias vezes os discursos dos oradores ressaltaram a importância de servidores públicos. No entanto, tramita no Congresso – no momento está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara – a Proposta de Emenda à Constituição da Reforma Administrativa, que restringe direitos de servidores e acaba com a estabilidade para algumas carreiras. A Ministra Flávia ressaltou que há divergências dentro do próprio governo acerca da reforma, mas que a iniciativa é do Legislativo, onde segue tramitando. “É importante dizer que o texto da reforma trata daqui para a frente, não dos servidores já nomeados. Com a instalação da comissão especial o texto será amplamente discutido antes de ir ao Plenário”, destacou.