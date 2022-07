Fiesp diz que irá apoiar qualquer ato em favor da democracia 

À reportagem a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) confirmou sua participação

Douglas Gravas

São Paulo, SP

Na esteira do manifesto publicado nesta terça-feira (26), em que banqueiros, empresários, economistas, juristas e outros representantes da sociedade civil defendem o sistema democrático e o processo eleitoral, um segundo texto, feito por entidades, sindicatos e associações empresariais, também está sendo preparado.

À reportagem a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) confirmou sua participação no segundo manifesto, que será publicado no dia 11 de agosto, e também que irá participar de um evento na Faculdade de Direito da USP no mesmo dia, em ato em defesa da democracia.

As entidades ainda estão colhendo assinaturas no documento, que terá como signatárias organizações da sociedade civil.

A Fiesp também confirmou que a diretoria deu aval para a participação no movimento pró-democracia, e que o tema foi encaminhado pelo presidente da federação, Josué Gomes da Silva. Segundo a instituição, a Fiesp vai apoiar qualquer ato pela democracia.

Dois eventos com esse objetivo estão programados para 11 de agosto, na Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), em São Paulo, com a leitura dos diferentes manifestos.

Um deles deve reunir empresários e representantes da sociedade, às 10h, no Salão Nobre, quando será lido o manifesto das entidades empresariais e associações. No outro, às 11h30, será feita a leitura da nova edição do manifesto “Carta aos Brasileiros” no pátio da faculdade.

No documento organizado pela faculdade, empresários, banqueiros, juristas e outros representantes da sociedade reafirmam a confiança no sistema eleitoral, em meio à escalada dos ataques feito pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Entre os signatários, estão Arminio Fraga, economista e ex-presidente do Banco Central, Candido Botelho Bracher, ex-presidente do Itaú, Claudio Haddad, ex-presidente do Insper, José Guimarães Monforte, ex-presidente do Conselho de Administração do BB, e José Olympio Pereira, ex-presidente do Credit Suisse no Brasil.

Também assinam o documento Maria Sílvia Bastos e Luciano Coutinho, economistas e ex-presidentes do BNDES, Pedro Moreira Salles, presidente do conselho administrativo do Itaú Unibanco, e Roberto Setubal, ex-presidente do Banco Itaú.

Entre os economistas, também estão na lista Affonso Celso Pastore, Edmar Bacha, Elena Landau, Jose Roberto Afonso, Jose Roberto Afonso, Ana Carla Abrão, Bernard Appy, Fabio Giambiagi, Jose Roberto Mendonça de Barros, Luiz Gonzaga Beluzzo e Mário Theodoro.