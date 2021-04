FHC defende ‘personalização’ do centro

“Quando o presidente se isola, os outros poderes começam a avançar mais”, cita o ex-presidente

Sem citar nominalmente o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu na segunda-feira, 12, a ação do Judiciário no Brasil e disse que, quando o presidente da República se isola, os outros Poderes começam a “avançar mais”. O tucano foi entrevistado no painel ‘Democracia não é só eleição’, no segundo dia do Brazil Conference at Harvard & MIT, evento realizado pela comunidade brasileira de estudantes em Boston (EUA) em parceria com o Estadão.

“É importante se manter o respeito mútuo entre os poderes. Quem tem que dar o exemplo é o Executivo. Quando o presidente se isola, os outros poderes começam a avançar mais. Não acho que haja uma intervenção do Judiciário para impor limites à ação presidencial. O Judiciário tem se comportado corretamente”, disse FHC.

Sobre a perspectiva de uma polarização entre Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial de 2022, FHC avaliou que o centro precisa encontrar um nome que represente esse campo. “O fato de haver uma situação de polarização não deve assustar os que estão no centro. É preciso que haja personalização. Política não é só ideia. Tem que ter alguém que simbolize um sentimento”, afirmou.

Em discurso gravado para o evento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, declarou que a democracia não comporta “concordância forjada e aplausos imerecidos”. Ele disse que as instituições devem atuar de forma independente, mas de forma harmônica.

Sem mencionar Bolsonaro, Fux criticou o que chamou de “polarizações exacerbadas” e defendeu a atuação da Corte.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo