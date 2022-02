Federação entre União Brasil e MDB não deve acontecer, diz dirigente da nova sigla

“Na somatória, perdemos uns oito deputados. O MDB não consegue recompor com a gente, e somar com eles para perder não faz sentido”, diz Leite

Fábio Zanini

São Paulo, SP

No cenário de hoje, uma federação que envolva União Brasil e MDB não deve sair do papel. É o que diz o deputado federal Alexandre Leite, vice-presidente da nova sigla em São Paulo.

“Na somatória, perdemos uns oito deputados. O MDB não consegue recompor com a gente, e somar com eles para perder não faz sentido”, diz Leite.

A União começou a debater internamente a possibilidade de emplacar um nome para a eleição presidencial, provavelmente de vice.

Em levantamento informal entre deputados, a maioria defendeu que o partido tente emplacar um nome em alguma das chapas.

Leite diz que a prioridade do partido deve ser a formação de uma bancada forte no Congresso, mas outras lideranças afirmam que a oportunidade atual, em que o partido ocupa posição privilegiada nas articulações, não pode ser desperdiçada.

Caso as conversas continuem, ele afirma que defenderá o apoio a João Doria (PSDB). Em entrevista à reportagem, Leite disse que o governador de São Paulo precisa zerar sua campanha e retirar dela o coordenador, Bruno Araújo, que é presidente do PSDB.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele elogia a capacidade de gestão de Doria e diz que ele faz uma boa administração em São Paulo, com avaliações favoráveis em todos os setores, como Saúde e Educação. “Ele delega as pastas, sabe tocar a máquina, é fora de série”, afirma. No entanto, afirma, o reconhecimento popular não é proporcional devido a dificuldades na comunicação.

“Em rede social hoje Doria representa 0,8%. Ele tem que zerar e começar de novo. Se continuar assim vai ser difícil ter adesão de alguém. Como que eu vou aderir sabendo que quem coordena a campanha dele quer sabotar?”, afirma Leite.

“Tem que desconstituir o coordenador de campanha. O cara sabotou ele a campanha inteira. Não é fazer gesto político. Tem que fazer para ganhar”, conclui.