Família de empresário bolsonarista Winston Ling turbina candidatos do Novo com doação e tuíte

Joana Cunha

Rio de Janeiro, RJ

Familiares do empresário bolsonarista Winston Ling, um dos maiores apoiadores do presidente no empresariado, já doaram mais de R$ 750 mil para campanhas neste ano.

O próprio Winston, que ficou conhecido como o empresário que apresentou Bolsonaro a Paulo Guedes em 2018, não consta como doador no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Mas na família Ling, os recursos partem de William e Wilson Ling, que, juntos, transferiram R$ 753 mil, sendo a maior fatia para a campanha de Marcel Van Hattem, candidato do Novo a deputado federal pelo Rio Grande do Sul, que recebeu R$ 60 mil.

Os Ling são donos da holding Évora, fornecedora de bens intermediários para indústria de consumo, e do Instituto Ling, que concede bolsas de estudo no exterior.

Entre os outros nomes que mais receberam ajuda financeira dos Ling estão Giuseppe Riesgo e Felipe Camozzato, que concorrem ao cargo de deputado estadual no Rio Grande do Sul, e Fábio Ostermann, que pretende chegar ao posto de deputado federal, também pelo mesmo estado. Todos são candidatos do partido Novo.

Com 72 mil seguidores no Twitter, Winston Ling também promove os mesmos candidatos em suas redes sociais.