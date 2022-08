Fachin defende respeito ao resultado das eleições em reunião com advogados bolsonaristas

O presidente do TSE também afirmou que a Justiça Eleitoral atuará para evitar que “pseudoafirmações de fraude” comprometam a paz

Mateus Vargas

Brasília, DF

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin, recebeu nesta segunda-feira (8) um grupo de advogados alinhado ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

O ministro disse aos advogados que são “pressupostos básicos” das eleições o respeito às “regras do jogo” e aceitar o resultado das urnas. Também afirmou que a livre circulação de ideias deve ocorrer “sem violar preceitos constitucionais de igual magnitude”.

O grupo entregou uma lista de pedidos a Fachin, assinada por 12 advogados, como acompanhar a apuração dos votos. No documento, eles também se opõem a punições para quem critica as urnas.

Um dos advogados é Paulo Maffioletti, idealizador de manifesto de apoio a Bolsonaro e “em defesa das liberdades individuais e das garantias fundamentais”.

O encontro foi articulado após Fachin se reunir, no último dia 26, com representantes do Prerrogativas, que reúne advogados ligados a movimentos de esquerda.

Bolsonaro tem repetido teorias da conspiração sobre as urnas para tentar deslegitimar o processo eleitoral, ainda faz ataques a ministros do STF e TSE, além de insinuações golpistas.

Na reunião com os bolsonaristas, o presidente do TSE citou como desafio das eleições deste ano a tentativa de estabelecer “estado de perturbação” por quem usa a mentira e o “abuso sistemático de palavras”.

“É preciso assinalar que a retórica incendiária baseada em desinformação viola o direito e produz efeitos sociais extremamente nocivos, semeando a conflituosidade, colocando instituições e pessoas em rota de colisão, e atraído a perspectiva de violência em diversos níveis”, disse Fachin aos advogados.

O presidente do TSE também afirmou que a Justiça Eleitoral atuará para evitar que “pseudoafirmações de fraude” comprometam a paz e a segurança das pessoas.