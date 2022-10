Exilado na Rússia, Snowden declara apoio a Lula

O apoio de Snowden a Lula ocorre menos de uma semana após ele receber cidadania russa em um decreto assinado pelo presidente Vladimir Putin

São Paulo, SP

O ex-analista do NSA (Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos) Edward Snowden publicou uma mensagem nas redes sociais com sinalização de apoio ao candidato Lula (PT) nas eleições.

O norte-americano usou o Twitter para publicar o nome do ex-presidente três horas após as urnas abrirem no Brasil.

O apoio de Snowden a Lula ocorre menos de uma semana após ele receber cidadania russa em um decreto assinado pelo presidente Vladimir Putin.

A sinalização do norte-americano vai de encontro à relação positiva que o presidente russo tem com o presidente Jair Bolsonaro, concorrente direto de Lula e segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto.

No dia do bicentenário da Independência do Brasil, Putin emitiu comunicado parabenizando Bolsonaro e citando uma “parceria estratégica” entre os dois países.

“Sinceramente desejo ao senhor boa saúde e sucesso e a todos os seus concidadãos – felicidade e prosperidade”, afirmou o russo em mensagem divulgada pela Agência Sputnik.

Snowden, que revelou em 2013 documentos secretos que comprovavam que o NSA espionava políticos de alto nível em diversos países parceiros dos EUA (incluindo o Brasil), mora na Rússia desde 2014. Ele recebeu a cidadania após decreto assinado por Putin beneficiando 72 pessoas em situações semelhantes.

Em pouco mais de duas horas, a mensagem de Snowden ultrapassou seis mil compartilhamentos na rede social.