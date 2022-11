Ex-ministro do STJ Gilson Dipp morre aos 78 anos

De acordo com a nota, mais informações serão divulgadas ao longo do dia. Ele deixa esposa e três filhos

O ministro aposentado do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Gilson Dipp morreu ontem aos 78 anos, informou a corte. De acordo com a nota, mais informações serão divulgadas ao longo do dia. Ele deixa esposa e três filhos.

Nascido na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em 1º de outubro de 1944, Dipp atuou por mais de 16 anos no STJ -ele tomou posse em 1998 e se aposentou em setembro de 2014.

Durante sua carreira, Dipp ocupou os cargos de presidente da Quinta Turma e de vice-presidente do tribunal e do CJF (Conselho da Justiça Federal). Além disso, também foi membro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) entre 2011 e 2013.

Formado em ciências jurídicas e sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1968, o ex-ministro também foi juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, corte que presidiu entre 1993 e 1995.

Além da atuação na magistratura, Dipp foi professor de direito civil da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Foi integrante da Comissão da Verdade.

Em uma publicação no Twitter, o senador eleito Flávio Dino (PSB) prestou homenagem a Dipp.

“Um grande amigo que tive na Magistratura, onde ele atuou com seriedade e verdadeiro compromisso patriótico”, escreveu.

Folha Press