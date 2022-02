Ex-governador da Paraíba obtém autorização para viajar

Coutinho é alvo da Operação Calvário, que investiga crimes de fraude à licitações, corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro

O ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho não precisa mais solicirar autorização judicial para deixar a capital João Pessoa. A decisão é da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que atendeu ao pedido da defesa do político.

Coutinho é alvo da Operação Calvário, que investiga crimes de fraude à licitações, corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ele chegou a ser preso em 2019 com base em “acusações genéricas”, como ele mesmo classificou.

De acordo com a decisão, a autorização judicial se faz apenas necessária caso Coutinho venha a ficar mais de sete dias longe de João Pessoa. A defesa do ex-governador requereu a extensão do habeas corpus concedido ao ministro Sebastião Reis, também investigado na mesma operação.

Enquanto o outro acusado alegou precisar da flexibilização para exercer mais livremente seu trabalho de advogado, Coutinho afirmou necessitar para conseguir exercer suas atividades político-profissionais.

Em dezembro do ano passado, o desembargador Ricardo Vital proibiu o ex-governador de ir a São Paulo para participar de um jantar do grupo Prerrogativas, que reuniu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outras lideranças políticas.

Coutinho deve concorrer neste ano a uma vaga no Senado Federal. Sendo o favorito para a vaga paraibana, o político voltou a se filiar ao PT em setembro do ano passado, após 18 anos no PSB.