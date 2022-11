Ex-bolsonaristas homenageiam Alexandre de Moraes na Câmara

De acordo com Bozzella, esta foi a “eleição mais difícil da nossa história”, marcada por uma “guerra sem tréguas de disseminação de notícias falsas”

Juliana Braga

Brasília, DF

Deputados federais que romperam com o presidente Jair Bolsonaro (PL) após apoiá-lo em 2018 subscreveram um voto de louvor ao presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, na Câmara.

O pedido foi protocolado por Júnior Bozzella (União-SP) pelo “inestimável papel” de Moraes nas eleições de 2022. Alexandre Frota (Pros-SP) e Professora Dayene Pimentel (União-BA) subscreveram a homenagem.

De acordo com Bozzella, esta foi a “eleição mais difícil da nossa história”, marcada por uma “guerra sem tréguas de disseminação de notícias falsas” e um movimento para questionar a lisura do processo eleitoral.

“Neste momento tão importante da história do Brasil, ele [Moraes] foi protagonista da democracia e garantidor do Estado Democrático de Direito, combatendo em diversas frentes, com a prontidão que o processo exigia, para que as urnas refletissem fielmente o desejo de cada eleitor da Nação”, disse o deputado.

O presidente do TSE foi alvo de diversos ataques de Bolsonaro e seus aliados desde que passou a ser investigado em inquéritos conduzidos pelo ministro no STF (Supremo Tribunal Federal).