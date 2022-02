Evento em apoio a Tarcísio em Santos lota churrascaria e falta lugar para Eduardo Bolsonaro

Mais de 500 pessoas compareceram ao evento, que teve as presenças, entre outros, do ministro Gilson Machado (Turismo)

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Pré-candidato ao governo de São Paulo, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, lotou uma churrascaria em Santos (SP) na noite de quinta-feira (10), apesar do preço de R$ 150 por cabeça.

Mais de 500 pessoas compareceram ao evento, que teve as presenças, entre outros, do ministro Gilson Machado (Turismo), do ex-senador Magno Malta (PL-ES) e de Renato Bolsonaro, irmão do presidente.

A lotação era tamanha que uma comitiva de 14 pessoas que chegou na última hora, liderada pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), não conseguiu entrar e precisou se acomodar no bar do local. Parte do grupo acabou indo embora.