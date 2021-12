Evento de filiação de Deltan Dallagnol será em hotel onde Lava Jato realizava coletivas

Nele, a força-tarefa do MPF realizou algumas das primeiras coletivas de imprensa para falar sobre a operação

CAMILA MATTOSO

BRASÍLIA, DF

Ex-coordenador da força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol assina o documento de filiação ao Podemos na manhã da próxima sexta-feira (10) em evento no hotel Mabu, no centro de Curitiba. O hotel é um local na cidade que remete aos tempos da Lava Jato porque nele a força-tarefa do MPF realizou algumas das primeiras coletivas de imprensa para falar sobre a operação.



Uma delas, em dezembro de 2014, logo após a operação avançar pela primeira vez contra as maiores empreiteiras do país, teve a participação de Rodrigo Janot, então Procurador-Geral da República.​ Deltan, agora demissionário do MPF, volta ao hotel para formalizar sua entrada na política. No Podemos, a expectativa é que o ex-procurador seja candidato a deputado federal.