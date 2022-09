Evangélicas entregam carta de apoio a Lula e Haddad a esposas de candidatos

A iniciativa surgiu depois de uma roda de conversa entre mulheres evangélicas com Ana Estela, Lu e Lucia sobre políticas públicas

Mariana Gonzalez

São Paulo, SP

Líderes evangélicas entregaram uma carta de apoio às candidaturas de Lula (PT) à presidência e Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo, a Lu Alckmin, Ana Estela Haddad e Lúcia França. A primeira é esposa de Geraldo Alckmin (PSB), vice de Lula; a segunda, de Haddad; e a terceira é candidata a vice-governadora de Haddad. O documento busca o apoio delas para “fortalecer políticas públicas a mulheres de todas às religiões”.

O texto também aborda a importância da participação feminina no governo e pede que as mulheres “não sejam esquecidas” em um eventual governo de Lula e Haddad.

“Não queremos que nós, mulheres evangélicas, sejamos tratadas de forma diferente de nenhuma outra mulher brasileira, de qualquer credo religioso. O que toda mulher, de Norte a Sul do Brasil, precisa é de tranquilidade, de certeza que sairá para trabalhar e ao voltar encontrará seus filhos vivos”, diz a carta, assinada por Nilza Valéria Zacarias e Fernanda Fonseca, da Coordenação Nacional da Frente dos Evangélicos pelo Estado de Direito.

“As mães querem ter a certeza que a violência e a barbárie não ceifarão a vida de suas crianças, nem o abuso, nem a exploração sexual roubarão suas infâncias.”

A iniciativa surgiu depois de uma roda de conversa entre mulheres evangélicas com Ana Estela, Lu e Lucia sobre políticas públicas e violência doméstica.

“Dentro desse cenário, de um país para todos, entendemos que as igrejas evangélicas, assim como outras instituições religiosas, podem colaborar com ações governamentais de promoção social, para a transformação da realidade brasileira, minimizando as desigualdades e injustiças”, diz o documento.