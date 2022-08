Eurasia desmente fake news e diz que Lula segue favorito para vencer as eleições

A expectativa dos analistas da Eurasia Group é de que, nas próximas semanas, ocorra um acirramento nas intenções

A Eurasia Group, uma das principais consultorias globais para a análise do ambiente político, desmentiu nesta quinta-feira (25) uma mensagem que afirmava ser “uma questão de tempo” para que o presidente Jair Bolsonaro (PL) liderasse as pesquisas de intenção de voto.

Após a circulação do texto fraudulento nas redes sociais, o grupo emitiu uma nota negando que tenha mudado sua análise sobre o pleito brasileiro -e reafirmando a previsão de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o favorito para vencer a disputa.

De acordo com a Eurasia Group, o petista tem uma probabilidade de 65% de ganhar a disputa pelo Palácio do Planalto neste ano.

A informação foi disseminada nas redes sociais e causou espécie também entre clientes da consultoria, segundo interlocutores ouvidos pela coluna. Muitos deles estranharam o fato de não ter sido feito um aviso prévio sobre a nova previsão para as eleições.

Uma explicação para o início da confusão estaria na má interpretação de um material diário que foi enviado pelo grupo. Nele, era comentada uma pesquisa de um outro instituto, o Brasmarket, que não tem ligação com a Eurasia, e que fazia uma mera simulação do atual presidente da República à frente de Lula no primeiro turno.

A expectativa dos analistas da Eurasia Group é de que, nas próximas semanas, ocorra um acirramento nas intenções de voto entre os dois principais candidatos à Presidência. Não há, porém, qualquer indicativo de que a aposta na vitória de Lula pela consultoria seja mudada.