Na manhã desta quarta-feira (28) o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) parou para conversa com apoiadores na porta do Palácio do Alvorada. Durante a conversa, o presidente comparou a situação econômica da Argentina durante o governo de Cristina Kirchner com a do Brasil no governo do Partido dos Trabalhadores. “Quem botou a Argentina naquela desgraça foi a família Kirchner” Em resposta, Bolsonaro recebeu de apoiadores “mas aqui nós temos o senhor” e rebateu dizendo que “não é o salvador da pátria”.

Acompanhado de piadas de bolsonaristas sobre o Partido dos Trabalhadores (PT) e o ex-presidente Lula, o presidente disse não estar preocupado com a política. “Quem decide são vocês. Agora votarem em um cara com um passado desses não tem cabimento.

CPI da Covid

Inicialmente investigando omissões apenas do governo federal, a CPI ampliou posteriormente para estados e municípios após pressão. “Será que a CPI vai ouvir prefeitos e governadores que baixaram decretos para confiscar a propriedade privada? Em uma cidade do Ceará tem que ter autorização [para estar na rua], motivo justificado, toque de recolher, pancada em gente lá na rua. A CPI vai chamar ou vai querer fazer carnaval fora de época?”, perguntou o presidente.

A CPI, que foi instalada nesta terça-feira (27), tem como presidente o senador Omar Aziz (PSD-AM) e Renan Calheiros (MDB-AL) como relator.

Covid

Ainda durante a conversa, Bolsonaro afirmou que não pretende se vacinar contra a covid-19 até que todos os brasileiros estivessem imunizados e vacinas estivessem sobrando.

Mesmo assim, o presidente afirmou que, caso novo vírus apareça, ele vai continuar tomando cloroquina. “Eu vou tomar de novo! Eu melhorei em menos de 24 horas, cinco milhões de pessoas também tomaram.”

Essa CPI vai investigar o que? Eu dei mais de R$ 700 bilhões de auxílio emergencial. Muitos realmente roubaram. Mas chegar essa CPI para investigar conduta minha?