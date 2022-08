Eu e Marina Silva falamos a mesma língua, diz senador ruralista que apoia Lula

“Não queremos degradação ambiental, queremos produção sustentável”, afirma Fávaro. Ele diz que uma sugestão sua nesse sentido será incorporada ao plano

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O senador licenciado Carlos Fávaro (PSD), membro da bancada ruralista que coordenará a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Mato Grosso, diz que fala a mesma linguagem de Marina Silva (Rede) e que não há incompatibilidade entre eles.

A ex-ministra do Meio Ambiente, candidata a deputada federal por São Paulo, disse ao jornal Folha de S.Paulo que a aliança do PT com Fávaro e o deputado Neri Geller (PP-MT), membro da bancada ruralista, criava amarras com o atraso.

“Não queremos degradação ambiental, queremos produção sustentável”, afirma Fávaro. Ele diz que uma sugestão sua nesse sentido será incorporada ao plano de governo de Lula: taxas de juros mais baixas para produtores que converterem áreas de pastagem em agrícolas.

Com apoio de Lula e de partidos de esquerda, Geller será candidato ao Senado pelo Mato Grosso. A aliança representou uma ponte do ex-presidente com o agronegócio, setor que majoritariamente apoia o presidente Jair Bolsonaro (PL).