Esposa de Caiado sofre acidente durante campanha

A esposa do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), Gracinha Caiado, sofreu um acidente nesta sexta-feira (30), enquanto participava de carreatas em diversos municípios. A dinâmica do acidente não foi divulgada, mas em uma foto é possível ver que a van onde a primeira-dama estava ficou com a frente amassada e saiu da estrada.

O acidente aconteceu na rodovia GO-174, entre os municípios Amorinópolis e Palestina de Goiás. Devido ao ocorrido, as três últimas carreatas que seriam realizadas por Gracinha em Amorinópolis, Iporá e Israelândia, foram canceladas.

Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, Gracinha aparece acompanhada do prefeito de Iporá, Naçoitan Leite e da primeira-dama Hayzza Haytt. Na gravação, ela conta sobre o acidente e pede desculpa pelo cancelamento dos demais compromissos.

Apesar de aparecer com o braço enfaixado, a primeira-dama afirmou que os ferimentos não foram graves e que os envolvidos no incidente foram atendidos no pronto-atendimento da cidade.

Na van, estavam a esposa do candidato ao Senado Alexandre Baldy (PP), Luana Baldy, e integrantes da assessoria.

“Eu quero agradecer todo o apoio que recebemos na cidade de Iporá. Tivemos um acidente aqui e fomos super bem atendidos”, afirmou.

Veja o vídeo completo

As carreatas realizadas por Gracinha eram uma forma de apoio ao seu marido e candidato à reeleição como governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

O político ocupa os primeiros lugares nas pesquisas e sua vitória é prevista já no primeiro turno, que será realizado no próximo domingo, 2 de outubro.