Equipe de Lula se reúne com agro por aliança em setor dominado por Bolsonaro

Estarão na mesa o ex-ministro Aloizio Mercadante, coordenador do programa de governo e presidente da Fundação Perseu Abramo, e Alckmin

Thaísa Oliveira, João Gabriel e Victoria Azevedo

Numa tentativa de diminuir a resistência do setor agropecuário a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lideranças ruralistas que aderiram à campanha do petista vão se reunir com aliados do ex-presidente e debater pontos que podem ser incorporados ao plano de governo da chapa.

O senador licenciado Carlos Fávaro (PSD-MT), o deputado federal e ex-ministro de Dilma Rousseff (PT) Neri Geller (PP-MT) e o empresário Carlos Augustin devem se encontrar nesta sexta-feira (22), em São Paulo, com integrantes da campanha de Lula.

Estarão na mesa o ex-ministro Aloizio Mercadante, coordenador do programa de governo e presidente da Fundação Perseu Abramo, e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), candidato à vice e designado pela campanha para articular a aproximação com o agro.

As lideranças ruralistas querem propor a Mercadante e a Alckmin, por exemplo, um programa para recuperação de pastos degradados, um mecanismo de incentivo ao chamado crédito verde, e redução de juros para plantio e compra de maquinários.

Também está na mesa a articulação política para tentar alcançar um segmento que, até agora, tem mostrado apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e resiste a Lula.

Reservadamente, políticos envolvidos nas conversas afirmam que a tentativa principal é a de “neutralizar” o setor, garantindo que os empresários ao menos não façam campanha contra o petista. “Já estivemos com o Campo Unitário, que agrega todas as entidades da agricultura familiar e camponesa. Agora, faremos com lideranças do agro, avaliando as políticas dos governos do PT e os grandes desafios, especialmente uma agricultura de baixo carbono e preservação dos recursos naturais, o combate à violência no campo e a regulação no uso de defensivos agrícolas”, afirma Mercadante.

Ele diz ainda que o partido já “fez acordos importantes” com o setor antes e que “essa parceria pode ser renovada e fortalecida”.

Augustin é produtor de soja e algodão e é irmão do economista Arno Augustin, ex-secretário do Tesouro Nacional de Dilma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele afirma que é preciso garantir juros diferentes para cada cultivo, além de oferecer crédito mais barato para produtores que dão preferência aos defensivos biológicos –uma alternativa aos agrotóxicos. “É uma primeira conversa. Não vamos desenhar o plano de governo em duas horas, mas precisamos pôr de volta as questões ambientais na mesa de negociação. Não privando o agricultor de nada, mas sim incentivando e dando melhores condições de juros e taxas para ele colaborar com essa pauta [ambiental], que é mundial.”

O senador licenciado Carlos Fávaro afirma que pretende levar propostas de “investimentos com vocação ambiental”. Fávaro foi diretor e presidente da Aprosoja-MT (Associação Brasileira dos Produtores de Soja), que hoje é dominada por apoiadores de Bolsonaro em todo o país. “Se tiver um programa de investimento para você melhorar pastos degradados, trazendo fertilidade, calcário, adubo, e produzindo grãos intercalados com pecuária, você coíbe o desmatamento de novas áreas.”

“Nós temos 11 milhões de hectares [em Mato Grosso] que são pastagens, que já foram antropizadas e podem ser convertidas em lavoura e pecuária. É muito melhor investir nessas [terras] do que continuar o que está acontecendo na Amazônia.” Em jogo não estão apenas pautas agrárias, mas também a articulação política entre PP e PT.

O apoio de setores do agro de Mato Grosso a Lula foi selado durante a visita do ex-presidente a Brasília, na última semana, quando ele se encontrou com Fávaro e Geller, além de outras figuras da política do estado, como a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Daí em diante, construiu-se o arranjo para que Geller busque um lugar no Senado e tenha Márcia Pinheiro como suplente –seu marido, o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, é figura presente nas reuniões que debatem o tema no estado. Fávaro, que está na metade do mandato no Senado, também avalia disputar o governo caso o atual governador Mauro Mendes (União Brasil) confirme a aliança com Bolsonaro.

O acordo entre PP e PT no estado significa que Lula receberá o apoio de Blairo Maggi, um dos maiores produtores de soja do Brasil, cacique político de Mato Grosso (hoje no Progressistas) e ex-ministro da Agricultura do Michel Temer. O irmão de Maggi, inclusive, já criticou publicamente Bolsonaro, a quem chamou de “ruim de serviço”.

A aproximação de Geller com Lula não teve resistência do atual ministro de Bolsonaro, Ciro Nogueira (Casa Civil), um dos líderes do partido junto com Arthur Lira (PP-AL).

Pessoas envolvidas nas conversas dizem que, por enquanto, ainda não se debate a composição de um possível ministério da Agricultura, mas já admitem que o ex-ministro de Dilma é um candidato ao cargo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A avaliação é a de que políticas implementadas durante o governo da petista foram bem sucedidas, pauta que deve ser usada para tentar atrair o apoio de outros integrantes do setor ruralista, que costuma ter mais afinidade com Bolsonaro.

A estratégia da campanha petista é explorar a ligação de Lula com Blairo Maggi e, em outra frente, usar a relação de Alckmin com o ex-deputado Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agropecuária e consultor da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil).

A investida pró-PT, até o momento, vem sendo considerada tímida por interlocutores dos ruralistas, e membros da bancada lembram que o governo Bolsonaro implementou medidas que ampliaram a avaliação positiva da atual gestão no campo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde, por exemplo, usou um dos bordões de Bolsonaro –”Deus, pátria e família”– para repudiar apoio ao petista. “Comungando com a opinião dos demais Sindicatos Rurais do Estado de Mato Grosso e sobretudo com a opinião da maioria dos produtores rurais presentes na reunião, o Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde vem a público manifestar o descontentamento com o posicionamento político dos parlamentares Carlos Fávaro e Neri Geller”, publicou o grupo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A aproximação de Lula com os ruralistas também vem causando reações de ambientalistas. Na terça, a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede Sustentabilidade) afirmou que as alianças criam “amarras com atraso” e mantêm “o país na condição de pária ambiental”.

Região Norte Lula e Alckmin também devem aproveitar a ida à região Norte do país para conversas com representantes do setor, que também reivindicam um programa robusto de armazenagem e prioridade ao transporte ferroviário.

No Tocantins, a ponte tem sido feita pelo pré-candidato do PT ao governo, o ex-deputado federal Paulo Mourão, que é pecuarista.

Ele afirma que existe espaço para diminuir a resistência à chapa petista e que foi procurado por um grupo de empresários para uma agenda com Lula e Alckmin. “Eu faço parte do agro e não teve um presidente que desenvolveu o agronegócio no Brasil como o presidente Lula. Pegou o agronegócio na lona e fez o agronegócio brasileiro ser respeitado no mundo”, afirma.

“Quem abriu o comércio? Quem abriu a exportação? Quem estimulou pesquisas em todos os setores? Estimulou a Embrapa? A grande âncora do processo do desenvolvimento do agronegócio se deu no governo Lula.”