Equipe de Boulos reforça comunicação da campanha de Lula à Presidência

Boulos se reuniu há alguns dias com Edinho Silva, que coordenará a propaganda do petista nas eleições presidenciais

Mônica Bergamo

A equipe de Guilherme Boulos vai reforçar o time de comunicação da campanha eleitoral de Lula (PT).

O líder do movimento sem teto, que será candidato a deputado federal pelo PSOL, se reuniu há alguns dias com Edinho Silva, que coordenará a propaganda do petista nas eleições presidenciais.

Guilherme Boulos no ato de encerramento da Conferência do PSOL, com a presença do ex-presidente Lula (PT) Bruno Santos -30.abr.2022/Folhapress Guilherme Boulos no ato de encerramento da Conferência do PSOL, com a presença do ex-presidente Lula (PT) ** A ideia é que o grupo do PSOL contribua com ideias, análises e críticas.

O publicitário Gabriel Galindo, que coordenou a campanha de Boulos para a prefeitura de São Paulo, forte especialmente nas mídias sociais, também vai participar do trabalho.