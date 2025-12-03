Entenda as regras para impeachment de ministros do STF e a decisão de Gilmar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), alterou nesta quarta-feira (3) regras sobre o impeachment de magistrados da corte.



Segundo a Constituição, compete ao Senado processar e julgar os ministros nos crimes de responsabilidade. A Lei do Impeachment (lei nº 1.079/1950) estabelece outras regras sobre o processo e o julgamento.



Gilmar decidiu de maneira monocrática mudar algumas regras, como a do artigo 41 dessa lei, que estabelece que todo cidadão pode denunciar ao Senado um juiz da corte.



O ministro determinou que apenas o PGR (Procurador-Geral da República) pode fazê-lo, além de estabelecer outras mudanças. As alterações ainda precisam de referendo do plenário do STF.



Entenda as regras para o impeachment de ministros do tribunal e o que mudou com a decisão de Gilmar.



AS REGRAS PARA O AFASTAMENTO DE MINISTROS



A competência de processar e julgar é do Senado, mas qualquer cidadão pode fazer a denúncia. O impeachment pode ocorrer no caso de crimes de responsabilidade como: Alterar decisão ou voto já proferido em sessão da corte, a menos que por recurso;

Proferir julgamento quando for, por lei, suspeito na causa;

Exercer atividade político-partidária;

Ser negligente no cumprimento de seus deveres;

Agir de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro.

A denúncia é recebida pela Mesa do Senado e despachada a uma comissão especial, que emite parecer sobre se ela deve ser julgada ou não.

O parecer é discutido pelos congressistas e aprovado se reunir maioria simples de votos. Do contrário, a denúncia é arquivada.

Se aprovada, a mesa manda cópia ao denunciado, com espaço para acusação, defesa e discussão. O ministro fica suspenso do exercício das funções e perde um terço dos vencimentos até o final da sentença.

O julgamento é feito em votação nominal em que dois terços dos senadores presentes precisam votar pelo impeachment. Se condenado, o magistrado deixa o cargo. Se absolvido, é reconduzido com direito à parte dos vencimentos perdidos.



AS MUDANÇAS DE GILMAR