Empresários do varejo querem reacender debate sobre desoneração da folha

Joana Cunha

Rio de Janeiro, RJ

O Instituto Unidos Brasil, grupo de empresários liderado por Nabil Sahyoun, presidente da Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping), quer reacender o debate sobre a reforma tributária com a bandeira da expansão da desoneração da folha de pagamento.

A entidade convidou o ministro da Economia, Paulo Guedes, o dono da Riachuelo, Flavio Rocha, e o deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), presidente da comissão especial do projeto da reforma tributária, entre outros, para um seminário sobre o assunto em setembro.

Flavio Rocha diz que o sistema tributário precisa levar em consideração as novas formas de emprego, que abrangem os trabalhadores de aplicativo.

“A reforma tributária deve começar pela eliminação do pior imposto, que é o imposto sobre a folha. A tributação patronal sobre as folhas, além de ser uma base cruel, que desestimula a geração de emprego, é obsoleta, porque o mercado de trabalho está em mutação profunda. A nova forma de emprego é condizente com essa economia de plataforma. É o entregador do iFood, o motorista de Uber”, disse Rocha á Folha de S.Paulo.