Empresários bolsonaristas intensificam atuação na reta final da campanha

Joana Cunha

Rio de Janeiro, RJ

Na reta final da campanha presidencial, empresários bolsonaristas intensificaram suas atuações no ambiente físico e digital. Junior Durski, dono das redes de hambúrguer Jeronimo e Madero, participou de evento com a primeira-dama Michelle Bolsonaro e a senadora eleita Damares Alves no Paraná.

Além de contribuir com doação de R$ 1,8 milhão para a campanha da reeleição de Bolsonaro, Salim Mattar, fundador da Localiza, também investiu nas provocações ao TSE nos últimos dias. Em sua conta no Twitter, Mattar fala de “investidas da esquerda e do TSE contra a liberdade de expressão enquanto a tradicional imprensa brasileira silencia ou raramente se manifesta”.

O empresário Winston Ling, um dos bolsonaristas mais ativos no setor privado, mudou a abordagem sobre o caso Roberto Jefferson. No domingo (23), nas primeiras horas depois que o aliado de Bolsonaro atacou a Polícia Federal com fuzil e granada, Ling publicou diversos tuítes sobre o assunto. Mas depois reduziu o ritmo.