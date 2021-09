Empresário Luciano Hang considera concorrer ao Senado pelo PL

O senador Jorginho Mello, também do PL, é quem tem tentado atrair o empresário para o partido

O empresário bolsonarista Luciano Hang tem avaliado a possibilidade de concorrer ao Senado Federal nas próximas eleições, como o próprio presidente Jair Bolsonaro (sem partido) quer. Hang estaria sendo sondado pelo ex-partido de Bolsonaro, o Partido Liberal (PL).

De acordo com o portal NSC Total, o senador Jorginho Mello, também do PL, é quem tem tentado atrair o empresário para o partido e, até o início do mês que vem, o grupo deve se reunir para avaliar o cenário para 2022.

Se a candidatura de Hang realmente ocorrer, o partido terá que fazer ajustes para também apoiar outros nomes que querem se candidatar a Casa, como o secretário Nacional de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Junior.

Dessa forma, o empresário tem até o início do ano que vem para definir a candidatura. Segundo Hang, ele está avaliando “com uma sociedade, com a família e com a empresa”.

Mas essa não é a primeira vez que Bolsonaro pede para Hang se candidatasse para um cargo público. Na época, ele teria dito que não se interessava em cargos eletivos.