Embaixada da Ucrânia pede ajuda humanitária ao governo Bolsonaro

De acordo com o chefe da embaixada da Ucrânia no Brasil, a lista de pedidos inclui itens alimentícios e de primeiros socorros, além de roupas térmicas

RICARDO DELLA COLETTA

O chefe da embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoli Tkach, afirmou nesta segunda-feira (28) que a missão diplomática fez um pedido formal às autoridades brasileiras pelo envio de ajuda humanitária ao país do Leste Europeu.

“No momento, nós enviamos o nosso pedido com a lista do que a Ucrânia precisa e aguardamos uma resposta da parte brasileira”, disse Tkach, que chefia a embaixada interinamente na função de encarregado de negócios. De acordo com ele, a lista de pedidos inclui itens alimentícios e de primeiros socorros, além de roupas térmicas.