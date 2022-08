Em volta às origens, Lula vai começar campanha em fábrica na zona sul de SP

O evento está previsto para as 7h de terça-feira (16), dia em que os candidatos podem começar a pedir votos publicamente

Guilherme Seto

São Paulo, SP

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu inaugurar sua campanha eleitoral com ato na porta da fábrica MWM Motores e Geradores, no bairro de Jurubatuba, na zona sul de São Paulo.

O evento está previsto para as 7h de terça-feira (16), dia em que os candidatos podem começar a pedir votos publicamente.

A MWM conta com forte influência da Força Sindical, que tem em Paulinho da Força (Solidariedade) um de seus principais líderes. O deputado e seu partido declararam apoio ao petista nas eleições.

“É uma volta às origens que, feita no início da campanha, mostra comprometimento com as pautas do sindicalismo”, diz Miguel Torres, presidente da Força Sindical.