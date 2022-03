Em queda de braço com Lira, Renan triplica bancada estadual do MDB em Alagoas

Pesou para um número tão expressivo o rompimento de Lira com o presidente do Legislativo estadual, Marcelo Vitor

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Perto do fim da janela partidária, o MDB em Alagoas contabiliza um acréscimo de 11 deputados estaduais na Assembleia Legislativa, um crescimento de quase três vezes.

A sigla, comandada pela família Calheiros, saiu de 6 parlamentares para 17, em que pese o antagonismo com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), um dos aliados mais próximos do presidente Jair Bolsonaro atualmente.

Pesou para um número tão expressivo o rompimento de Lira com o presidente do Legislativo estadual, Marcelo Vitor. Vitor, que era do União Brasil, aproximou-se do governador Renan Filho (MDB), de olho em sucedê-lo em abril, quando ele deve se desincompatibilizar para concorrer ao Senado.

Como o vice de Renan renunciou por ter sido eleito prefeito de Arapiraca (AL) em 2020, a escolha do sucessor do governador se dará por eleição indireta.

Marcelo Vitor migrou para o MDB e levou junto outros oito deputados estaduais.

O senador Renan Calheiros (MDB), pai do governador Renan Filho, tem sido um dos principais opositores do presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Foi o relator da CPI da Covid e, em seu parecer final, atribuiu nove crimes ao chefe do Executivo.