Em encontro articulado por Lula, Marta Suplicy debate política brasileira com prefeita de Paris

A ideia do encontro partiu do ex-presidente Lula (PT), que recebeu de Anne o título de cidadão honorário da capital francesa

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP

​A prefeita de Paris, a socialista Anne Hidalgo, recebeu a ex-prefeita de São Paulo e atual secretária municipal de Relações Internacionais, Marta Suplicy, em seu gabinete, no último sábado (2). A ideia do encontro partiu do ex-presidente Lula (PT), que recebeu de Anne o título de cidadão honorário da capital francesa, no ano passado.



Elas conversaram sobre as transformações que estão sendo implementadas na capital francesa e fizeram uma análise política sobre a situação brasileira e as perspectivas de Anne nas eleições em 2022 na França -ela será candidata à presidência pelo Partido Socialista Francês. As duas também falaram sobre o discurso de Marta na campanha de Bertrand Delanoë à Prefeitura de Paris em 2001.