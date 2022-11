Em carta a Alckmin, PT e aliados pedem presença de negros na transição de Lula

Até o momento, apenas pessoas brancas foram nomeadas para a equipe. Assinam o documento dirigentes de PT, PC do B, PV, PSB

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Representantes de setoriais de combate ao racismo de nove partidos que apoiaram Lula (PT) enviaram uma carta nesta sexta-feira (4) a Geraldo Alckmin (PSB) pedindo que a equipe de transição, que ele coordena, seja mais inclusiva do ponto de vista racial.

Até o momento, apenas pessoas brancas foram nomeadas para a equipe. Assinam o documento dirigentes de PT, PC do B, PV, PSB, PSOL, MDB, PDT, PSDB e Cidadania. Todos os partidos apoiaram Lula no primeiro ou segundo turnos, incluindo os tucanos, cujo setorial racial pediu voto para o presidente eleito.

O documento também reforça o pedido para que haja representantes negros em altos escalões de todos os ministérios do governo Lula, e sugere que o secretário de Combate ao Racismo do PT, Martvs Chagas, seja o interlocutor do grupo junto à comissão.