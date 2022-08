Em apoio a Bolsonaro, Fiemg vai lançar carta em defesa da liberdade

O documento é uma reação à operação da PF autorizada nesta terça pelo Alexandre de Moraes, com alvo em empresários bolsonaristas

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O empresário Flávio Roscoe, eleito para mais um mandato na presidência da Fiemg (Federação das Indústrias de Minas Gerais), vai divulgar, em nome da entidade, uma carta em defesa da livre expressão do pensamento.

O documento é uma reação à operação da PF (Polícia Federal) autorizada nesta terça-feira (23) pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que teve como alvo empresários bolsonaristas.

No texto, Roscoe vai manifestar sua “apreensão” com os rumos da liberdade de pensamento no Brasil. A decisão foi discutida em reunião chamada às pressas nesta quarta-feira (24) com os presidentes de sindicatos, e o empresário pretende unir ainda outras entidades em apoio ao manifesto.

A carta também é um sinal de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). O dirigente da indústria vem patrocinando em Minas Gerais eventos de apoio ao chefe do Executivo. No último dia 11, uma outra carta, em defesa da democracia, foi divulgada por empresários e pela Faculdade de Direito da USP e foi fortemente criticada pelo presidente.