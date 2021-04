Em 1º discurso, novo chanceler defende ‘diplomacia da vacina’ e desenvolvimento sustentável

França, indicado na semana passada para assumir no lugar de Ernesto Araújo, participou de cerimônia de transmissão de cargo no Palácio do Planalto

Ricardo Della Coletta

Brasília, DF Em seu primeiro discurso após assumir o cargo, nesta terça-feira (6), o novo ministro das Relações Exteriores, Carlos França, prometeu engajar o Itamaraty numa “verdadeira diplomacia da saúde” e colocou a área do desenvolvimento sustentável como uma das prioridades da sua gestão. Leia também Bolsonaro participa de posse de novos ministros

França, indicado na semana passada para assumir o Itamaraty no lugar de Ernesto Araújo, participou de cerimônia de transmissão de cargo no Palácio do Planalto. O ato foi fechado, sem transmissão, e o Itamaraty divulgou posteriormente o discurso do novo chanceler. A fala de França contrasta com os discursos de seu antecessor, um dos expoentes da ala ideológica do governo Bolsonaro. Ernesto costumava destacar temas como a defesa das identidades nacionais e críticas a slogans políticos usados por movmientos populistas de direita, como o chamado globalismo. As informações são da Folhapress