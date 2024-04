Elon Musk sobe o tom e chama Moraes de ‘ditador do Brasil’

(FOLHAPRESS)

O bilionário sul-africano Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), voltou a atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes através das redes sociais. O empresário já havia atacado Moraes no último sábado (6).

Musk chamou Moraes de “ditador brutal” e disse que o ministro tem o presidente Lula “na coleira”. “Como foi que @Alexandre de Moraes se tornou o ditador do Brasil? Ele tem Lula na coleira 😂”, perguntou o dono da rede social X.

No sábado, o ministro foi questionado “Por que você está exigindo tanta censura no Brasil?” e Musk também o acusou de querer prender funcionários da empresa no Brasil.

“Por que é que o parlamento permite a @alexandre o poder de um ditador brutal? Eles foram eleitos, ele não. Jogue-o fora”, disse Musk em publicação interaginado com os deputados da direita Marcel van Hattem (Novo-RS) e Nikolas Ferreira (PL-MG).

Mais cedo, ele também tinha republicado declaração crítica a Moraes do deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS). “A lei vale para todos, inclusive @alexandre. Ele deveria ser julgado por seus crimes”, acrescentou Musk, comentando a fala do parlamentar.

Também disse que Moraes tirou “Lula da prisão” e influenciou na eleição, ecoando discurso de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e que por isso o atual mandatário não se opõe ao magistrado.

No domingo (7), Moraes determinou a inclusão de Musk como investigado no inquérito que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas e seu financiamento.

Naquele dia, o empresário havia dito que o magistrado deveria renunciar ou sofrer impeachment. Um dia antes, um perfil oficial da plataforma havia declarado que bloqueou “determinadas contas populares no Brasil”, e Musk retuitou mensagem em que disse que “estamos levantando todas as restrições” e que “princípios importam mais que o lucro”.

Na decisão de domingo, Moraes escreveu em letras maiúsculas: “As redes sociais não são terra sem lei! As redes sociais não são terra de ninguém!”

A ofensiva do dono da rede social levou integrantes do governo Lula e magistrados a virem a público criticar a atuação das plataformas. O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, disse que “decisões judiciais podem ser objetos de recursos, mas jamais de descumprimento deliberado”.

“O inconformismo contra a prevalência da democracia continua a se manifestar na instrumentalização criminosa das redes sociais”, afirmou.