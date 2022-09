Eduardo Pedrosa é o deputado que mais aprovou leis

O político, que está em seu primeiro mandato, aprovou 50 projetos de lei em uma legislatura

O deputado distrital Eduardo Pedrosa (União Brasil) afirma ter levado para dentro da Câmara Legislativa a eficiência e produtividade que aprendeu durante o período em que foi empresário. O político, que está em seu primeiro mandato, aprovou 50 projetos de lei em uma legislatura.

“Fui empresário antes de ser político e quando a gente está em uma empresa, precisamos reduzir os custos e maximizar os resultados e quando consegue encontrar esse meio caminho, é porque está trabalhando bem e vai aumentar a lucratividade do negócio. Na política, esse lucro é o serviço prestado para a sociedade, com o custo que o parlamentar tem para a sociedade”, explica o deputado.

Eduardo aprovou leis em diversas áreas. Entre as leis está a que iguala as premiações esportivas entre homens e mulheres. Uma outra lei aumenta a multa para pichadores e ainda determina que além da multa, os pichadores devem custear despesas para restauração do dano.

Já a Lei Nº 7.135/22 assegura para as mulheres com hipertrofia mamária o direito a cirurgia reparadora na rede pública de saúde do Distrito Federal. E também aprovou uma lei que isenta o pagamento de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos elétricos e híbridos. “Grande parte das propostas vieram da comunidade e isso é muito especial, porque às vezes os políticos fazem leis aleatoriamente, sem saber de fato o que o povo precisa”, finaliza o Pedrosa.

Eu me orgulho de ter feito um mandato com busca de eficiência. Eu fui empresário antes de ser político e quando a gente está em uma empresa, a gente precisa reduzir os custos e maximizar os resultados e quando você consegue encontrar esse meio caminho, é porque você está trabalhando bem e vai aumentar a lucratividade do negócio. Quando a gente tá falando da política, esse lucro é o serviço prestado para a sociedade, com o custo que você tem para a sociedade. Eu entendo que nós deputados temos que ter essa visão. Eu consegui ser o deputado que mais aprovou lei na legislatura, consegui várias obras para várias comunidades.

Quantas leis foram aprovadas?

50 leis nas mais diversas áreas, em grande parte propostas que vieram da comunidade e isso é muito especial, porque às vezes a gente vê políticos fazendo leis aleatoriamente e vira aquela bagunça. A gente chegou pra tentar fazer uma revogação de leis antigas, que são vigentes e não têm benefícios práticos para a sociedade, e via coisas absurdas.