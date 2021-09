Eduardo Bolsonaro se reúne com PRF para reclamar de abordagem a atiradores e diz que órgão editará manual

O motivo do encontro foi uma reportagem que mostrou a abordagem de policiais rodoviários a CACs com armas nos carros

Fábio Zanini

FolhaPress

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) promoveu uma reunião entre um representante de associação pró-armas e o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, para tratar de abordagens a CACs (colecionadores, atiradores e caçadores). O motivo do encontro na quarta-feira (1º) foi, como escreveu o filho do presidente Jair Bolsonaro, uma reportagem da TV Band que mostrou a abordagem de policiais rodoviários a CACs com armas nos carros.



Eduardo Bolsonaro critica as ações e diz que atiradores munidos de documentações não precisam comprovar os trajetos que estão fazendo. Ele levou com ele o advogado Marcos Pollon, de associação pró-armas. “Esclarecimentos foram feitos e a PRF em breve editará uma manual para orientar seus policiais sobre abordagem a CACs (sic)”, escreveu o parlamentar em suas redes sociais.



“É importante esta conduta da Direção da PRF para não permitir que outros policiais tenham a abordagem transmitida na Band como exemplo”, completou. Em publicação em suas redes sociais, a PRF disse que “dentre as propostas apresentadas na reunião está o manual de fiscalização de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), que visa trazer segurança jurídica e orientação aos policiais rodoviários federais e já está em fase final de elaboração.”