Eduardo Bolsonaro cita Lula, e Michelle comenta sobre condenação de Cristina Kirchner

Kirchner foi condenada por ter supostamente atuado como “chefe de uma organização criminosa para desviar verbas do Estado” pelo Tribunal Federal de Buenos Aires

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e o terceiro filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), comentaram a condenação da atual vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, a seis anos de reclusão.

Kirchner foi condenada por ter supostamente atuado como “chefe de uma organização criminosa para desviar verbas do Estado” pelo Tribunal Federal de Buenos Aires. Ela ainda pode recorrer. Como a decisão aconteceu em primeira instância, ela não será presa agora.

No Instagram, Eduardo postou uma foto de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a vice-presidente da Argentina e escreveu na legenda: “A ex-presidente e atual vice da Argentina, Cristina Kirchner, foi condenada a 6 anos de prisão por corrupção, mas ainda pode se candidatar a presidência nas próximas eleições. Ela te lembrou alguém do Foro de São Paulo / Grupo de Puebla?”.

Já Michelle Bolsonaro compartilhou a postagem de Eduardo nos stories e escreveu “condenada” na publicação.

Já a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), comentou que Cristina está sendo “vítima de perseguição e politização do judiciário” e afirmou que a sigla “está ao lado” da argentina.