O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), respondeu com ironia ao questionamento do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) se ele seria convocado à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid pela compra não finalizada de 9 milhões de medicamentos do chamado kit intubação.

“Vai para CPI também?”, indagou o deputado em uma postagem no Twitter na qual aparece o governador com um ovo nas mãos. “Bananinha, enquanto você produz fakenews e cloroquina, com esse ovo vamos produzir 2 doses da Butanvac”, respondeu Doria também pela rede social.

O governador fez uma referência aos ovos utilizados no processo de produção da nova vacina do Instituto Butantan, que aguarda parecer da Anvisa para iniciar os testes com humanos.

No mesmo texto, Doria repetiu que, se chamado, não fugirá da CPI da Covid. “Quem não deve, não teme. Não foge de CPI nem do COAF”, escreveu, em uma nova provocação ao deputado, cujo irmão, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) é alvo de apuração no órgão. “Sobre os kits intubação, estamos fazendo aqui o trabalho que o papai (Jair Bolsonaro) não fez”, completou.

Hoje, a CPI aprovou a convocação de nove governadores, mas Doria não foi chamado.

Estadão Conteúdo