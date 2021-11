Doria diz que presença de Bolsonaro na COP26 seria ‘inútil’

Presidente não está na cúpula do clima; não há nenhum brasileiro representando oficialmente o país no evento

O governador de São Paulo, João Doria, alfinetou o presidente Jair Bolsonaro, que não compareceu à 26ª Conferência do Clima (COP26), que ocorre desde 31 de outubro até o próximo dia 12. Doria disse que a presença de Bolsonaro seria “inútil”.

“Seria uma presença inútil, essa é a realidade, uma presença absolutamente inútil. Não contribuiria para nada, exceto para convulsionar ainda mais o ambiente da cúpula do clima”, declarou Doria, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (1º). O governador de SP está em Glasgow, no Reino Unido, marcando presença no evento.

Doria acredita que o Brasil já apresenta imagem negativa perante ao mundo quando o tema é clima, e que Bolsonaro poderia piorar este quadro. “Imagine com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Seria a conflagração absoluta de protestos de toda ordem, não só de ambientalistas, mas também de governos que refutam esse posicionamento de descompromisso ambiental”, completou, segundo a agência de notícias Ansa.

Doria foi a Glasgow para apresentar projetos ambientais de São Paulo, como a despoluição do Rio Pinheiros, que o governador promete entregar até o fim de 2022, e um investimento de R$ 100 milhões para a Amazônia. Já a delegação do governo federal é liderada pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que falou no evento nesta segunda (1º), mas à distância.

Coube à indígena brasileira Walelasoetxeige Paiter Bandeira Suruí, da etnia Paiter Suruí, ser a única brasileira que discursou presencialmente até então. “Hoje, o clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo e nossas plantas não florescem como antes”, disse a jovem, que é estudante de direito.

Bolsonaro decidiu não ir à cúpula e se manteve na Itália. Nesta terça (2), ele está em Pistoia, na Itália, ao lado do ultradireitista Matteo Salvini homenageando brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial. Após a visita, o presidente deve retornar ao Brasil.