Doria critica Lira por ignorar impeachment de Bolsonaro e fala em descompromisso com a democracia

Carolina Linhares

FolhaPress

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou lamentar a declaração do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que não mencionou o impeachment de Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (8), o que foi lido como uma resistência em pautar o tema.

Doria afirmou que Lira não tem compromisso com a democracia e cobrou que ele dê andamento aos pedidos de impeachment contra o presidente. “Eu lamento que ele não tenha compromisso com a democracia, porque se tivesse estaria colocando em pauta o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Lamento sinceramente a postura, a atitude e o descompromisso do presidente da Câmara Federal com a democracia brasileira”, afirmou o tucano nesta quarta.

Durante entrevista à imprensa, Doria recuperou a fala de Lira, feita minutos antes em pronunciamento, de que é “hora de dar um basta à escalada de bravatas” de Bolsonaro. “Se esta de fato é a posição, ele que faça o encaminhamento de um dos pedidos de impeachment. Não é apenas na palavra, mas na atitude que se faz democracia”, cobrou Doria.

A defesa do impeachment de Bolsonaro voltou a ganhar força entre partidos e políticos de oposição, na esquerda e na direita, após as falas golpistas e as ameaças ao STF do presidente nas manifestações de 7 de Setembro em Brasília e São Paulo.