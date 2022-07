Dividendo recorde pago pela Petrobras ‘é imoral’, afirma FUP

Na quinta-feira, 28, a Petrobras anunciou distribuição recorde de dividendos, utilizando recursos de geração de caixa

O anúncio da distribuição de dividendos recordes pela Petrobras, de R$ 87,8 bilhões, “é imoral” e vai reduzir a capacidade de investimento da estatal, transferindo renda do trabalhador em meio à escalada de reajustes dos combustíveis e da inflação provocada pela política de preço de paridade de importação (PPI), criticou a Federação Única dos Petroleiros (FUP) em nota na manhã desta sexta-feira, 29.

Na quinta-feira, 28, a Petrobras anunciou distribuição recorde de dividendos, utilizando recursos de geração de caixa, desinvestimentos e da assinatura do acordo de coparticipação dos Campos de Sépia e Atapu.

A estatal também divulgou na noite de ontem o seu desempenho financeiro no segundo trimestre, um lucro líquido de R$ 54,3 bilhões, o segundo maior lucro trimestral da companhia. O lucro líquido no semestre, de R$ 98,9 bilhões, cresceu 124,6% contra igual período do ano anterior, porém a Fup observa que os investimentos em exploração e produção (E&P) caíram 14,7%, em dólar, na comparação semestral.

“O dividendo deste trimestre e os R$ 48,4 bilhões registrados no primeiro trimestre somam R$ 137,1 bilhões no semestre do ano, o que representa mais do que o ano passado todo e supera os dividendos pagos para um ano inteiro ao longo da história da Petrobras”, disse o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, em nota. Ele observa que a Petrobras ainda vai distribuir o resultado do terceiro trimestre neste ano, o que pode levar os dividendos do ano a R$ 200 bilhões.

“É um escárnio, uma verdadeira festa de fim de governo. Festa da ilha fiscal 2”, afirma Bacelar. Para o sindicalista, a política de “gordos dividendos” é uma perversa forma de concentração de renda, que beneficia sobretudo acionistas privados. Os acionistas estrangeiros ficam com a maior parcela, 44,8% do total dos dividendos distribuídos.

O dirigente da FUP observou ainda, que “o aumento das receitas de vendas dos derivados no mercado interno, decorrente da alta dos preços reajustados pelo PPI, foi o principal fator dos elevados lucros operacionais da Petrobras no segundo trimestre e nos primeiros seis meses do ano. O superlucro e a escalada da inflação caminham juntos”, avalia.

